So kam es zu ihrem Rückfall Demi Lovato und die Sucht: Wurde ihr Hilfeschrei ignoriert?

Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (27, "Confident") hat erstmals ausführlich in einer Talkshow über ihren Rückfall in die Alkohol- und Drogensucht gesprochen. Dabei erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihr ehemaliges Team. "Ich war seit sechs Jahren trocken, aber ich fühlte mich miserabel", erzählte die 27-Jährige in der US-Show von Ellen DeGeneres (62). Schon mit 19 Jahren habe sie versucht, ihr Alkoholproblem in den Griff zu bekommen. Der Druck von Seiten ihres Teams habe sie schließlich in den Rückfall getrieben, mit 25 habe sie ihr Leben gehasst.