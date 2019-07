So heißt ihre Tochter "The Vampire Diaries"-Star Kayla Ewell zum ersten Mal Mutter geworden

"The Vampire Diaries"-Star Kayla Ewell (33) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Via Instagram hat die Schauspielerin die frohe Botschaft ihren Fans mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus überbracht - und dabei auch gleich den Namen ihres Babys verraten. Ihre Tochter heißt Poppy Marie Novlan. Sie sei am 16. Juli um 02:32 Uhr morgens zur Welt gekommen, steht unter dem Foto, auf dem Kewell ihr Baby stolz im Arm hält.