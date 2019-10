So heißt der Junge Amber Rose ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Im April hatte Amber Rose ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Für die 35-Jährige ist es das zweite Kind. Aus ihrer Beziehung mit Rapper Wiz Khalifa (32, "See You Again"), mit dem sie von 2013 bis 2016 verheiratet war, stammt Sohn Sebastian (geb. 2013). Mit Alexander "AE" Edwards, der im Musikgeschäft tätig ist, soll Rose US-Medienberichten zufolge seit Herbst 2018 liiert sein.