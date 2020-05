So hat sich sein Alltag verändert Alfred Biolek über die Corona-Krise: "Viele hat es härter getroffen"

Darauf freut er sich nach der Krise

Nach der Krise freut sich Biolek darauf, "dass mich wieder Freunde besuchen können und ich auch Menschen aus meinem engen Freundeskreis treffen kann, denen es nicht so gut geht wie mir", wie er in dem Interview sagt. Er freue sich auch darauf, im Café zu sitzen, Käsekuchen zu essen und die Zeitung zu lesen. "Wenn ich so nachdenke, gibt es viele Dinge, die ich gerne machen möchte und was mir Freude bringt", so Biolek. "Wir sind aber noch nicht in der Normalität zurück, und die Stimmung ist immer noch bedrückend. Aber wir scheinen auf einem guten Weg zu sein."