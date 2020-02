So hält sie sich fit Alessandra Meyer-Wölden: "Die Leute fragen mich, ob ich die Nanny bin"

Das hält Alessandra Meyer-Wölden von Schönheits-OPs

Sport in ihren Tagesablauf als Mutter einzubauen, sei "am Anfang Learning by doing" gewesen: "Es kommt immer darauf an, in welchem Alter die Kinder sind. Mittlerweile habe ich es ein bisschen einfacher, weil meine Kinder zumindest den halben Tag alle in der Schule sind. So habe ich den Vormittag für mich. Am Wochenende, wenn alle zu Hause sind, stehe ich einfach eine Stunde früher auf. Auch meine Mutter passt mal kurz auf, wenn ich eine Stunde ins Fitnessstudio gehe. Für mich ist Sport sehr wichtig - wenn ich mich nicht wohlfühle, färbt das auf die Kinder ab. Und dann fragen sie mich auch direkt, was mit mir los ist."