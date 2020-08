So hält sich die Schauspielerin fit Uschi Glas: "Ich laufe jeden Tag"

Uschi Glas erzählt über ihr Fitnessprogramm: "Ich laufe jeden Tag. Meine Benchmark liegt bei wenigstens 10.000 Schritten pro Tag, ich mache Power-Yoga und Krafttraining. Ich brauche das auch, damit ich mich nicht behäbig, sondern flink fühle." Allerdings gehe sie beim Sport nie an ihre Grenzen: "Ich habe immer ein bisschen was in Reserve."