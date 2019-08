So hält sich der Schauspieler fit Jörn Schlönvoigt: "Meine größte Motivation ist mein Opa"

In Sachen Fitness macht Jörn Schlönvoigt (33) so leicht niemand etwas vor. Der "GZSZ"-Star ist bekennender Sport-Freak und nahm unter anderem bereits an der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" teil. Doch woher holt sich der Schauspieler die Motivation für sein Workout? Die überraschende Antwort lieferte er am Rande der Diamant-Challenge in Berlin. Mit dem Carbon-E-Bike Zouma Supreme+ trat er gegen Schauspielkollege Manuel Cortez (40) im E-Auto BMW i3 an. Die Aufgabe: Wer bewegt sich schneller elektrisch durch die Stadt? Gewinnen konnte am Ende mit knappem Vorsprung Schlönvoigt.