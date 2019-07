So gut geht es dem Hollywood-Star Topfit und kein Karriere-Ende: Zweiter Frühling für Brad Pitt?

Überraschende Wende im Sorgerechtsstreit?

Erst vor wenigen Tagen soll es im Rosenkrieg von Brad Pitt und Angelina Jolie (44, "Maleficent - Die dunkle Fee") einen Durchbruch gegeben haben. Die sechs Kinder des einstigen Traumpaares - Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Knox (11) und Vivienne (11) - sollen noch in diesem Sommer laut einer nicht näher benannten Quelle der britischen "The Sun" einige Zeit mit ihrem Vater verbringen dürfen. "Angelina wird einen Großteil des Sommers damit verbringen, 'Those Who Wish Me Dead' zu drehen, also kam sie Brad entgegen und bot ihm die Möglichkeit, sich um die Kinder zu kümmern", zitiert "The Sun" den Insider.