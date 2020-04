So groß ist der kleine Royal Prinz Alexander von Schweden nachdenklich am Geburtstag

Prinz Alexander von Schweden hat am heutigen Sonntag (19. April) Geburtstag - und damit ist auch wieder Zeit für ein neues Bild. Diesmal posteten seine Eltern ein Porträtfoto ihres Sohnes bei Instagram, auf dem er lässig auf einen Arm gestützt in die Ferne blickt. Ihr Kommentar dazu: "Herzlichen Glückwunsch an unseren geliebten Alexander zum 4. Geburtstag."