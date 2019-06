Auf die richtigen Fette kommt es an

Industriell verarbeitete Fette und pflanzliche Öle werden weitestgehend vermieden, wobei kaltgepresstes Olivenöl und Kokosöl die Ausnahme bilden und in Maßen erlaubt sind. Gesunde Fette erhält der Körper bei der peganen Ernährung zudem durch Nüsse, Samen, Avocados und Eier. Auch Fisch steht auf dem Speiseplan, so lange er aus nachhaltigem Fang ist. Besonders empfehlenswert sind Sorten mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, wie etwa Lachs oder Sardinen.

Milchprodukte meiden

Auf Milchprodukte wird bei der peganen Ernährung komplett verzichtet. Laut ihrem Erfinder, dem Amerikaner Dr. Mark Hyman, sollen Milchprodukte nämlich Fettleibigkeit, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Alternativ zu Kuhmilcherzeugnissen, kann man hin und wieder zu Ziegen- oder Schafmilchprodukten greifen.

Getreide und Hülsenfrüchte nur in Maßen

Pasta, Brot und Co. lassen bekanntermaßen den Blutzuckerspiegel ansteigen. Daher rät Dr. Hyman, auf Gluten und somit auf die meisten Getreideprodukte zu verzichten. Stattdessen kann man zu glutenfreien Alternativen wie etwa Quinoa, Hirse, Buchweizen oder Amaranth zurückgreifen. Auch die besonders protein- und ballaststoffreichen Hülsenfrüchte sind erlaubt, jedoch sollte die Menge eine Tasse pro Tag nicht überschreiten.

Finger weg von Zucker und künstlichen Zusatzstoffen

Raffinierter Zucker und Zuckerersatzstoffe sind bei der Pegan-Diät nicht erlaubt. Alternative Süßungsmittel wie etwa Agavendicksaft, Kokosblüten- oder Birkenzucker sollten nur in Ausnahmefällen konsumiert werden. Absolut tabu sind sämtliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe.