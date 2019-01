So geht es nach der Panne weiter Dschungelcamp: Gleich drei Stars müssen heute gehen!

An Tag 14 musste aufgrund einer technischen Panne kein Star das Dschungelcamp verlassen. Doch dafür kommt es heute umso dicker für die Camper: Für gleich drei Stars heißt es am Freitag Abschied nehmen, wie RTL jetzt bekannt gab. Am Anfang der Sendung wird der Promi bekanntgegeben, der gestern die wenigsten Stimmen hatte. Dieser muss somit als Erster das Camp verlassen.