Derzeit gibt es fünf Regionalligen (Bayern, Südwest, West, Nord, Nordost), also auch fünf Meister, von denen jedoch nur vier in die 3. Liga aufsteigen. Von diesen vier Aufstiegsplätzen wurden drei vornherein festgelegt – per Losverfahren. In diesem Jahr steigen die Meister der Regionalliga Südwest, West und Nordost direkt auf. Der Meister der Regionalliga Bayern spielt dagegen in zwei Playoff-Spielen gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die Dritte Liga.