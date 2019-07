So geht es ihr wirklich Dolly Buster: Klinikaufenthalt zur "Entgiftung"

Wie geht es Dolly Buster (49) wirklich? Nachdem Travestie-Künstlerin Olivia Jones (49) am Montagabend öffentlich gemacht hatte, dass sich die einstige Erotik-Darstellerin in einer Entzugseinrichtung aufhalten soll, war die Sorge groß. Jetzt meldet sich Nora Baumberger, so der bürgerliche Name der gebürtigen Tschechin, persönlich zu Wort. Sie gibt Entwarnung.