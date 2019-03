So funktioniert der Trend Balayage: Alle Infos rund um die angesagte Färbetechnik

Bei welcher Haarlänge funktioniert Balayage?

Den tollsten Effekt erzielt man mit der Balayage-Technik bei mittellangen oder langen Haaren. Grundsätzlich gilt: Je länger das Haar, desto dynamischere Akzente können gesetzt werden. Was den Farbmix angeht, so ist alles erlaubt. Wer die Naturhaarfarbe wie von der Sonne geküsst aussehen lassen will, wählt einfach eine etwas hellere Farbnuance. Das setzt warme, natürlich wirkende Farbreflexe und bringt Bewegung in die Struktur. Aber auch Kontraste mit Farbtrends wie etwa Opal oder Mint funktionieren mit Balayage ganz hervorragend - der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt.