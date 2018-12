So feiert er Weihnachten David Garrett wartet auf die Richtige

Hinter David Garrett (38) liegt ein anstrengendes Jahr. Der Star-Geiger musste sich aufgrund einer Rückenverletzung zurückziehen. Viele Konzerttermine wurden abgesagt. Umso mehr freut er sich nun darauf, wieder so richtig durchstarten zu können. Im Mai 2019 geht er mit seinem Album "Unlimited" auf Greatest-Hits-Tour zu seinem zehnjährigen Crossover-Jubiläum. Vorher heißt es noch Kraft tanken bei der Familie. Der 38-Jährige verbringt die Feiertage in diesem Jahr in New York, wie er spot on news im Interview verrät. Dass er das Fest der Liebe als Single bestreiten wird, macht ihm nichts aus.