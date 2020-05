So fällt ihre Lebensbilanz aus Naomi Campbell feiert ihren 50. Geburtstag im Rosenmeer

Naomi Campbell feierte am 22. Mai ihren 50. Geburtstag. Ihren Instagram-Followern zeigt sie nun zwei Fotos von ihrem großen Tag - und ihre große Dankbarkeit. Auf den Bildern sitzt sie lächelnd in einem langen weißen Tüllkleid auf einer weißen Couch in einem nobel gestylten Raum. Umgeben ist das britische Supermodel dabei von unzähligen großen Blumensträußen.