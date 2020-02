Jan Hofers (70) Schwächeanfall hat viele Menschen berührt: "Die 'Tagesschau' hat nie in ihrer Geschichte so viele positive Rückmeldungen erhalten wie nach diesem Vorfall", verriet der Chefsprecher im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Die Menschen haben sich erkundigt und gute Besserung gewünscht." Auf der anderen Seite sei es nicht angenehm, dass solch ein Vorfall öffentlich zu sehen sei, erklärte er weiter: "So etwas sollte nicht passieren, weil es sehr persönlich ist".