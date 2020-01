Dschungelprüfungsrekord für Danni und Elena

Noch nie in 14 Staffeln mussten zwei Campbewohner so oft gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten wie in diesem Jahr. Danni und Elena mussten zum vierten Mal ran und durften sich über ein Sechs-Gänge-Menü in typischer Dschungelmanier "freuen": Bei Schweinehoden, Kamelanus, allerlei Insekten und weiteren "Spezialitäten" konnten die beiden aber nur zwei Sterne ergattern.