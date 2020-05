So erlebt sie den Lockdown Wegen Corona-Pandemie: Goldie Hawn weinte drei Mal am Tag

Die Corona-Pandemie bringt auch in der Schauspielerin Goldie Hawn (74, "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser") emotionale Momente zum Vorschein. In einem Interview in der TV-Sendung "Good Morning Britain" verriet sie nun, dass sie "drei Mal täglich weinen musste", als sie an Familien dachte, die sich auf engstem Raum in Quarantäne befänden. Sie sei sehr glücklich und dankbar, dass sie in Hollywood ein großes, weitläufiges Haus habe.