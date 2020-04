So erlebt das Model die Corona-Isolation Mirja du Mont: "Endlich ist es mal egal, wie man aussieht"

Wechseln Sie sich mit Ihrem Ex-Mann Sky mit der Betreuung der Kinder ab?

Du Mont: Ja, Sky und ich wechseln uns alle zwei Wochen ab. Das ist schon eine große Hilfe, so dass wir uns nicht alle gegenseitig so auf den Wecker gehen!

Mit 72 Jahren gehört Sky du Mont zur Risikogruppe, wie gehen Sie damit um?

Du Mont: Wir sind alle aufgrund der Skiferien in Hamburg schon seit dem 5. März zu Hause. Wir waren also bevor der erste Elternwechsel kam, schon alle zwei Wochen zu Hause - also quasi schon in Quarantäne. Jetzt bringt jeder die Kinder im eigenen Auto. Klar sehen wir uns dann in den Wohnungen, aber da sind wir alle echt entspannt, da wir sonst keinen Kontakt zu anderen Menschen haben.

Auf Instagram zeigen Sie sich mit Mundschutz und Handschuhen, gehen Sie ohne Schutz noch aus dem Haus?

Du Mont: Ich gehe ohne Mundschutz und Handschuhe spazieren. Im Wald oder am Wasser sind so wenig Menschen, da kann man den Abstand gut einhalten.

Wie geht es mit Ihrer Ausbildung an der Akademie für Kosmetik und Make-up in Hamburg weiter?

Du Mont: Meine Ausbildung läuft auch online weiter. Die Kinder müssen beim praktischen Teil als Modelle herhalten und theoretisch gibt es Hausaufgaben.

Kein Friseur, keine Kosmetikerin, ... Wie hat sich Ihre Beauty-Routine zu Hause geändert?

Du Mont: Na ja, ich habe alle Kosmetikprodukte zu Hause und ich habe ja bereits alles in der Schule gelernt. Ich habe mir auch schon online Produkte für Nageldesign bestellt. Das mache ich also auch schon selber. Nur die Haare - das ist langsam ein Problem, aber nur was die Strähnen angeht.

Wie halten Sie sich fit, wie sieht jetzt Ihre Workout-Routine aus?

Du Mont: Ich mache gar kein Workout. Endlich ist es mal egal, wie man aussieht. Ich kann auch den gleichen Hoodie tagelang tragen. Ich liebe kochen und backen und das mache ich auch jeden Tag sehr gerne.

Auf was freuen Sie sich nach der Krise am meisten?

Du Mont: Am meisten freue ich mich, nach der Krise meine Eltern und meine Freunde zu umarmen. Das wird schön!