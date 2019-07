Das Foto stammt von der Münchner Amateurfotografin Margarete Hensel und dokumentiert Baufortschritt und das erste zarte Leben in Freiham: auf der größten Baustelle Europas. Hensels Aufnahme steht für eine Zwischenbilanz. Es konnte so entstehen, weil – umgeben von Nichts – im werdenden Stadtteil schon zwei neue Grundschulen in Betrieb gegangen sind.