So engagiert sich der TV-Star Francis Fulton-Smith: "Ich möchte unseren Planeten aufräumen"

Francis Fulton-Smith (53, "Familie Dr. Kleist" ) ist mehr als nur Schauspieler, der Deutsch-Brite engagiert sich auch leidenschaftlich für den Umweltschutz. "Jeder, der ein Hirn zwischen den Ohren hat, sollte mitmachen", stellt der 53-Jährige klar. In wenigen Tagen wird er beim "EuroMinds Wirtschaftsgipfel" (31. Januar bis 2. Februar) in Hamburg zu Gast sein. Die Idee dieses Gipfels ist es, mit Wirtschaft, Medien, Politik, Prominenten und Bürgern gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle Probleme zu erarbeiten. Der TV-Star tritt als Experte zum Thema Energiequellen der Zukunft auf. Er investiert selbst in eine Firma, die Energie aus nicht recyclebarem Plastikmüll gewinnen will. "Ich möchte mithelfen, unseren Planeten aufzuräumen", betont der Schauspieler und erklärt zudem, was jeder Einzelne auch im Kleinen beisteuern kann.