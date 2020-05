So engagiert sich das Model Sara Nuru: "Die Reise nach Äthiopien hat mir die Augen geöffnet"

Warum liegt Ihnen das Thema Nachhaltigkeit so am Herzen?

Nuru: Ich glaube, meine Reise nach Äthiopien hat mir da die Augen geöffnet. Zugang zu Wasser ist dort keine Selbstverständlichkeit, während man in Deutschland beim Zähneputzen das Wasser laufen lässt. Zum Glück hat mittlerweile ein Umdenken bei uns stattgefunden, sodass man mehr auf den Verbrauch von wichtigen Ressourcen achtet. In meiner Rolle als SDG Botschafterin für fairen Handel mache ich mein Umfeld und meine Community auf solche Themen aufmerksam und fordere dazu auf zu hinterfragen: Unter welchen Bedingungen wird eigentlich meine Kleidung oder meine Nahrung hergestellt? Worauf sollte ich beim Einkauf achten? Manchmal vergessen wir, dass es nur eine Welt gibt, in der wir alle gemeinsam leben.