So aktivieren Sie es Telekom verschenkt erneut zehn Gigabyte Datenvolumen

In Verbindung bleiben mit Menschen, die einem wichtig sind: Das ist in Zeiten von Corona und sozialer Distanz wichtig. Um das zu ermöglichen, auch wenn das Datenvolumen mal erschöpft ist, schenkt der Mobilfunkanbieter Telekom seinen Kunden erneut zehn Gigabyte Datenvolumen für April extra. Und auch andere Anbieter haben spezielle Angebote parat. So können Sie sie nutzen.