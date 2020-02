Snacks statt klassischer Mahlzeiten Food Report 2020: Wie die Digitalisierung unser Essverhalten verändert

Warum verzehren wir immer mehr kleine Snacks zwischendurch anstelle von traditionellen Mahlzeiten?

Hanni Rützler: Unser Essverhalten passt sich den Rhythmen unseres Alltags an, der im digitalen Wissenszeitalter - anders als in Agrar- oder Industriegesellschaften - immer schneller, flexibler und mobiler wird. Weder Arbeit und Bildung noch Freizeitaktivitäten sind an feste Orte und Zeiten gebunden. Und das beeinflusst nachhaltig, wo wir wann was essen. Definierte Mahlzeiten lösen sich zugunsten spontaner Essgelegenheiten auf. Das bestätigt auch die aktuelle "State of Snacking"-Studie von Mondelez International.