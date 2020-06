Snack mit Folgen Model Ashley Graham beißt sich einen Vorderzahn aus

Sie nimmt die Zahnlücke gelassen

Nach eigener Aussage würde Linda Graham, so der Name ihrer Mutter, "die besten Haferkekse der Welt" backen. Und diese scheinen offenbar so gut zu sein, dass Graham es gar nicht erwarten konnte, genüsslich in einen hineinzubeißen. Mit Hand vor dem Mund erzählt das Model in einem kurzen Videoclip, dass die Sache jedoch einen Haken hatte. Ihre Mutter bewahre die Kekse in der Tiefkühltruhe auf. Und so kam es, wie es kommen musste: Der rechte Schneidezahn verabschiedete sich.