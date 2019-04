Smart Food Die besten Lebensmittel für ein straffes Bindegewebe

Beeren

Beeren stecken nicht nur voller Antioxidantien und stärken unser Immunsystem, sondern auch das Bindegewebe. Blaubeeren, Himbeeren und Co. enthalten neben Vitamin C auch Folsäure und Spurenelemente, die die Durchblutung des Bindegewebes anregen. Auch Zitronen sind reich an Vitamin C, weswegen Stars wie Jennifer Aniston (50) jeden Tag mit einem Glas warmen Wasser mit Zitrone starten. Das kurbelt den Stoffwechsel an hält auch das Bindegewebe in Schuss.