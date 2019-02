Slow Cooking, Meal Prep & Amaz!n Prunes Raffinierte Zugabe: Saftige Trockenpflaumen

Küchenklassiker wie Gulasch oder Braten eignen sich besonders gut für Slow Cooking. Auch leckere Schmortöpfe mit Gemüse- oder Kartoffeleinlage, denn auch sie entfalten beim Schmoren ihren vollmundigen Geschmack. Richtig rund wird's mit saftigen Trockenpflaumen. Amaz!n Prunes sind leicht an der runden Form mit der typischen Delle in der Mitte zu erkennen. Erhältlich sind sie überall im Einzelhandel in Dosen zu 500 g. Sie ergänzen durch ihre leicht süße Note Schmorgerichte auf raffinierte Art und Weise. Mehr noch: Trockenpflaumen haben eine gesundheitsfördernde Wirkung. Sie sind reich an Ballaststoffen und eine Quelle für Vitamine und Mineralstoffe. So enthalten sie Kupfer, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt und dem Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Darüber hinaus liefern sie weder Fett noch Salz und sind vollkommen frei von zugesetztem Zucker und Süßstoffen.