Slips für Mamas und Oma-Kuchen für alle "Die Höhle der Löwen": Beim Oma-Kuchen wird zugebissen

"Kaiserschlüpfer" für die Probleme von frischgebackene und werdende Mamas

Daniela Westberg-Heuer (38) und Julia Steinbach (43) haben 2016 gemeinsam ihr Unternehmen "Kaiserschlüpfer, gegründet, um den "Frauen ein wenig das Leben zu erleichtern". Nach einer Kaiserschnittgeburt war für Julia der Druck auf ihre OP-Narbe kaum auszuhalten. Und so entwickelte sie gemeinsam mit ihrer Hebamme Daniela einen speziellen Slip, der auf Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist, die gerade per Kaiserschnitt entbunden haben. "Ich finde die Idee sehr gut, aber ich glaube nicht an die Zahlen", verabschiedete sich Carsten Maschmeyer (59) recht schnell. Auch Judith Williams (46) schlug in eine ähnliche Kerbe: "Ihr habt einige Schwachstellen. Da sind so viele Baustellen. Ich bin raus." Für die beiden gab es am Ende leider keinen Deal.