Slam Dunk für die Liebe? Kendall Jenner: Hat sie sich einen Basketball-Star geschnappt

In den vergangenen Tagen seien Simmons und Jenner auch in der Öffentlichkeit zusammen gesehen worden, heißt es von Seiten weiterer anonymer Quellen. In einem Hotel in Beverly Hills seien sie beim gemeinsamen Lunch beobachtet worden und in der vergangenen Woche hätten sie in einem Restaurant eine gute Zeit mit ein paar Freunden verbracht. Laut einem Augenzeugen seien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, damit die beiden ohne einen Zwischenfall den Abend genießen konnten. Wie diese genau ausgesehen haben, ist jedoch nicht bekannt.