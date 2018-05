Sky of Fame in den Stachus Passagen: Die AZ-Leser haben gewählt

Am Mittwoch wurde hier der neue "Sky of Fame" eingeweiht, inspiriert vom "Walk of Fame" in Hollywood – nur eben an der Decke. Hier werden künftig Bilder von Münchner Persönlichkeiten gezeigt. Die ersten vier haben Leser der Abendzeitung in einer Abstimmung gewählt: Rudolph Moshammer in der Kategorie "Mode", Patrick Lindner für "Musik", Senta Berger für "Film" – und eben Fußball-Legende Sepp Maier.