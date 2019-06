München - Diesen Einsatz werden die Schüler des Theresien-Gymnasiums am Kaiser-Ludwig-Platz wohl nicht so schnell vergessen. Am Montagmorgen entdeckte die Belegschaft der Schule gegen 09.18 Uhr zwei Fahrräder, die an einem ungewöhnlichen Ort abgestellt wurden. Die beiden Drahtesel parkten in 18 Meter Höhe auf dem Uhrenturm.