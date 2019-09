US-Star Lindsey Vonn (34) gratulierte ihrem Weggefährten ebenfalls bei Instagram zu seiner "großartigen Karriere". "Es war mir eine Ehre, in derselben Ära wie du gefahren zu sein. Acht Titel im Gesamtweltcup ist ein Rekord, den niemals jemand brechen wird! Genieße jetzt die Zeit mit deiner Familie. Das Leben im Ruhestand ist gar nicht so schlecht", so die ehemalige Skiläuferin. Auch sie hat im Februar dieses Jahres ihre Karriere für beendet erklärt.