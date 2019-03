Skirennläufer hört auf Felix Neureuther beendet seine Karriere

"Der Skisport war mein Leben"

Neureuther habe seinen Kindheitstraum "in vollen Zügen" ausleben dürfen, wofür er "so unendlich dankbar" sei. Sein Herz und sein Körper hätten ihm allerdings gesagt, dass es nun an der Zeit für einen Rückzug sei. Er wolle stets glücklich auf seine Zeit als Wintersportler zurückblicken, wolle nun aber auch ein neues Kapitel aufschlagen. Ganz will er dem Sport aber nicht Lebewohl sagen, wie er bereits ankündigt: "Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben." Was das genau zu bedeuten hat, werden die Fans sicher schon bald erfahren