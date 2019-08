Skinfood Beauty-Wunder Ananas: Darum macht uns die Frucht noch schöner

Ananas für die Haare

Haarausfall? Dann ran an die Ananas! Zum einen verhindert Vitamin C Haarausfall, zum anderen lindert Bromelain Entzündungen an der Kopfhaut und schützt diese vor Infektionen. Gleichzeitig wird das Haar mit Vitalstoffen versorgt und bekommt so mehr Elastizität und Stärke verliehen.