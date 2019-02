München/Are - Wie eine WM-Medaille in Are ausschaut, das weiß Felix Neureuther auf jeden Fall schon mal, spätestens seit Donnerstagabend. Da schaute am Tisch im Party-Haus "Tirolberg", an dem er mit seiner Frau Miriam, Mutter Rosi und Vater Christian saß, eine vergnügte Viktoria Rebensburg vorbei. Felix Neureuther umarmte die Vicky, die ihr Silber längst mit erkennbarer Freude um den Hals trug, sekundenlang so fest, als wolle er auch die Medaille festhalten, die er sich am Sonntag selbst so gerne um den Hals hängen würde. Ganz egal, ob Gold, Silber oder Bronze. Es könnte die letzte Chance sein.