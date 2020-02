Ski-Star auf geheimer Mission Lindsey Vonn: Sexy Bikini-Bild statt Wiener Opernball

Eigentlich sollte Lindsey Vonn (35, "Rise: My Story") am Donnerstagabend an der Seite von Richard "Mörtel" Lugner (87) über den Wiener Opernball flanieren. Doch der ehemalige Ski-Star macht nach seiner Absage offenbar lieber Urlaub am Strand. Auf Instagram postete Vonn ein Selfie im roten Bikini samt ihrer Hundedame Lucy. Dazu schrieb sie: "Einfach nur zwei Mädchen auf einem verrückten Abenteuer." Das Ganze garnierte sie mit dem Hashtag #secretprojekt, zu Deutsch geheimes Projekt.