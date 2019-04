Sketch in einer TV-Show? Pink putzt eigenhändig ihren Stern auf dem Walk of Fame

Pop-Star Pink (39, "Beautiful Trauma") beweist, dass sie sich nicht zu schade ist, auch mal die Drecksarbeit zu machen. In der vergangenen Nacht wurde die Sängerin nämlich gesichtet, wie sie ihren Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood putzt. Das US-Promi-Portal "TMZ" veröffentlichte ein Video, in den die 39-Jährige über ihrem Stern kniet und ihn mit einer Bürste reinigt.