Am Donnerstag erklärt Martin Glöckner, der Geschäftsführer von Green City, man habe sich schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung künftig nicht mehr durchzuführen. "Die Blade Night hat 20 Jahre lang Impulse gesetzt, Menschen begeistert, für umweltfreundliche und gesunde Fortbewegung mobilisiert und viele Nachahmer in anderen Städten gefunden", so Glöckner. Zudem bedankte er sich bei allen bisherigen Sponsoren.