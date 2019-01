Skandalöse Klassiker bei Tele 5 Oskar Roehler: Echte Skandalfilme macht heute keiner mehr

Für die Filmbranche beginnt wieder die heißeste Zeit des Jahres: Schauspieler, Regisseure, Produzenten und natürlich auch Fans fiebern wieder der Oscar-Verleihung am 24. Februar entgegen. Mit "A Star Is Born" oder "Bohemian Rhapsody" gehen zwei echte Publikumslieblinge ins Rennen. Auch Deutschland mischt in diesem Jahr mal wieder mit. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (45) könnte sogar gleich zwei Goldjungen abstauben. Sein Film "Werk ohne Autor" ist in den Kategorien "Bester fremdsprachiger Film" und "Beste Kamera" nominiert.