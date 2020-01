Skandale und Schicksalsschläge Dokumentation "This Is Paris" soll die wahre Paris Hilton zeigen

Als emotional, offen und authentisch beschreibt Paris Hilton (38, "House of Wax,) selbst die Dokumentation "This Is Paris", die von der Hotelerbin handelt. Für YouTube Originals hat sich Hilton begleiten lassen und Einblicke in ihr Leben gegeben. In einem Interview hat sie dem "Hollywood Reporter" erzählt, was genau im Film thematisiert wird.