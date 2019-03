München - Was für eine Sauerei. Als Paulaner-Wirt Putzi Holenia am Donnerstagmorgens sein Wirtshaus im Tal betritt, hat "Resi", die lebensgroße Bronzesau am Eingang, gewaltig Schlagseite. Was daran liegt, dass ihr die linke Hinterhaxe fehlt. Die haben ihr ein halbes Dutzend Männer abgerissen, als sie nachts versuchten, die Bronzeplastik zu stehlen.