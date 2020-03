Skandal um Helikopterabsturz Kobe Bryant: Acht Beamte teilten Fotos der Unfallstelle

Vanessa Bryant ist erschüttert

Ende Februar, gut einen Monat nachdem der Basketballstar, seine Tochter und sieben weitere Menschen bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen sind, berichtete die "Los Angeles Times", dass Beamte Fotos von den sterblichen Überresten an der Absturzstelle gemacht und sowohl außer- als auch innerhalb ihrer Dienststelle geteilt hätten. Ein Auszubildender soll versucht haben, eine Frau in einer Bar mit den Fotos zu beeindrucken - der Barkeeper, der das Gespräch zufällig mitbekommen habe, soll die Informationen schließlich an die Polizei weitergegeben haben.