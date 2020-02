Sixpack statt Bäuchlein Kaum wiederzuerkennen! Olly Murs präsentiert seinen neuen Traumkörper

Auf der linken Seite der Collage ist ein fülliger Olly Murs zu sehen - ein Bauch ist deutlich zu erkennen. Auf der rechten Seite strahlt hingegen ein erschlankter Sänger in die Kamera. Die Oberschenkel und Oberarme sind deutlich muskulöser. Das kleine Bäuchlein ist einem Sixpack gewichen. "Das Bild links war am 2. Januar! Ich dachte, 'Verdammt, sehe ich massig aus'. Das Gewicht tat mir keinen Gefallen. Ich war mürrisch, hatte keine Energie und Schlafen war schrecklich, also nahm ich einige Veränderungen vor", erklärt der 35-Jährige in seinem Kommentar.