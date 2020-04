München - Der Künstler Nikolai Tregor, der bereits Fischer als Monaco Franze modelliert hat und seit Ende 2019 an der Dietl-Skulptur arbeitet, sagt der AZ: "Ich erinnere mich gerne an den nonverbalen Kontakt mit Dietl, als er mir sein Gesicht gezeigt hatte, kurz bevor er gestorben ist. Er hatte wohl geahnt, dass ich wie vom Monaco Franze auch von ihm eine Skulptur machen werde. Diesen Gesichtsausdruck hatte ich immer wieder vor Augen– auch dann wenn ich ihm so als Skulptur in den Augen schaue."