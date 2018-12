"Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren!", kündigte der 37-Jährige auf Facebook an. Nach Informationen der "Bild" soll Helene Fischer am 12. Januar in Silbereisens ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" zu Gast sein.

Lesen Sie auch: Helene Fischer ist neu verliebt