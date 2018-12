Sitz im Stadtrat Christine Haderthauer: Sie macht Schluss mit der Politik

Der andere Teil ihrer Karriere war noch steiler: Am 1. September 2014 erklärte Haderthauer ihren Rücktritt von ihren politischen Ämtern als Staatskanzlei-Chefin und Ministerin - ein Absturz bis in den Keller. Am Ende war es ein psychischkranker, aber mit handwerklichen Begabungen ausgestatteter Mörder, der für ihren politischen Abschied sorgte. Im Ansbacher Bezirkskrankenhaus fertigte er Oldtimer-Modelle an, die in Einzelfällen auch für sechsstellige Summen den Besitzer wechselten. Für diese Psychiatrie-Geschäfte wurde eine Firma gegründet, an der Christine Haderthauer beteiligt war.