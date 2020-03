Veranstaltungen, PR-Events und Club-Auftritte sind wegen des Coronavirus' abgesagt. Unternehmer, Selbstständige, Angestellte und Künstler leiden unter massiven Gewinneinbrüchen. Auch Trash-Promi Micaela Schäfer spürt das in der eigenen Kasse, denn keiner will sie mehr buchen. Deshalb will sie wieder als Cam-Girl arbeiten.