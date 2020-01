Sirtfood-Diät und mehr Adele und Co.: Wie bei den Musik-Stars die Pfunde purzeln

Im Netz kursieren neue Bilder von Sängerin Adele (31, "25"). Die Britin soll darauf kaum wiederzuerkennen sein, so erschlankt soll sie sein. Angeblich hat die 31-Jährige über 45 Kilo verloren. Eine spezielle Diät soll ihr dabei geholfen haben. Wie diese funktioniert und auf welche Abnehmtricks andere Musik-Stars wie Beyoncé (38, "The Lion King: The Gift") oder Jennifer Lopez (50, "On The Floor") setzen, erfahren Sie hier.