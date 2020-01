Die sintflutartigen Regenfälle hatten nun auch unmittelbare Auswirkungen auf die Teilnehmer. Sie mussten das Camp aus Sicherheitsgründen verlassen und suchten Schutz im Dschungeltelefon, die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich saßen derweil im Baumhaus fest. So kam es auch zu einer Premiere: Marco Cerullo erfuhr im Dschungeltelefon davon, dass er das Camp verlassen musste. "In 14 Staffeln von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' gab es das noch nie", teilt RTL mit. Mittlerweile hat sich die Wetterlage zum Glück wieder beruhigt. "Die Stars konnten zurück ins Camp und Marco auch das Lager verlassen. Auch die Dschungelprüfung wird wie gewohnt stattfinden", kündigt RTL an. Wer daran teilnehmen muss, erfahren wir am Samstagabend!